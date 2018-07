Cantor Zé Ramalho apresenta evolução favorável O músico José Ramalho Neto, 63 anos, internado desde o início da semana no Rio de Janeiro, foi transferido nesta sexta-feira da Unidade Coronariana do hospital Samaritano (zona sul) para a Unidade Intermediária Cardiológica. De acordo com o último boletim médico, divulgado no final desta tarde e assinado pelo cardiologista Maurício Vaisman, o quadro clínico de Zé Ramalho é estável e apresenta evolução favorável.