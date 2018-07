Cantor Zeca Pagodinho deixa hospital do Rio O cantor Zeca Pagodinho deixou hoje a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após receber alta. Segundo o hospital, ele deveria ter deixado a internação no sábado, mas como ainda estava recebendo medicamento venoso, a liberação médica foi transferida para hoje. O músico foi internado na terça-feira em decorrência de uma pneumonia no pulmão direito. Zeca Pagodinho é o nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, que na quarta-feira completa 50 anos.