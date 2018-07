Cantora Eartha Kitt morre nos EUA aos 81 anos

A cantora e atriz americana Eartha Kitt morreu nos Estados Unidos aos 81 anos de idade. Ela sofria de câncer e vinha se tratando em um hospital de Nova York. Kitt ficou conhecida por canções como Santa Baby, Old Fashined Girl, C'est Si Bon e por sua interpretação de Mulher Gato na série de TV Batman, produzida na década de 60 e que foi exibida no Brasil. Sua voz sensual se tornou uma marca registrada. Nascida em uma fazenda de plantação de algodão no Estado americano da Carolina do Sul, de mãe negra e pai branco, Kitt começou a vida artística como dançarina. Sua carreira nos Estados Unidos foi quase interrompida no final da década de 60, quando a cantora se manifestou contra a Guerra do Vietnã em um evento na Casa Branca. Em 1974, ela voltou a criar controvérsia ao fazer uma turnê pela África do Sul em plena era do aparthaid, mas alegou que com isso ajudou a chamar a atenção para o sistema racista em vigor no país. Figura conhecida nas casas de espetáculos e cabarés de Nova York, ela continuou ativa até os 80 anos de idade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.