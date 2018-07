Maria Gadú e banda são assaltados no Rio

Rio - A cantora Maria Gadú e três músicos de sua banda foram assaltados na noite deste sábado, 24, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O caso foi registrado na da 9ª DP (Catete). No Facebook, a equipe da cantora contou que os músicos estavam indo a um ensaio para um programa de televisão quando foram abordados. Homens armados levaram todos os instrumentos e equipamentos de som.

“A Gadú e toda a equipe passam bem, o que é o mais importante nesse momento. A maior preocupação agora é recuperar os instrumentos e equipamentos roubados”, diz a nota publicada por sua equipe.

Em entrevista à Globo News, Maria Gadú disse que tudo aconteceu muito rápido. Ela e sua banda estavam voltando de São Paulo e estavam em dois carros quando foram rendidos. “Eu estava no carro de trás e, a princípio, a gente pensou que era uma colisão, porque estávamos numa curva. Mas tudo aconteceu muito rápido. Saíram de repente os quatro do carro, com pistolas, armados. Eu vi eles retirando os meninos do carro, e depois se dirigindo a gente com a arma apontada e também nos tiraram do nosso carro. E foi meio apavorante porque a porta não abria, aquela coisa da trava", contou ela.

De acordo com informações da 9ª DP (Catete), um inquérito foi instaurado para apurar circunstâncias do fato. A cantora e os músicos já foram ouvidos e imagens de câmeras de segurança da região foram solicitadas.