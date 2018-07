Cantora Neném, da dupla com Pepê, é assaltada em Franca A cantora Potiguara de Oliveira, de 38 anos, mais conhecida por Neném (que faz dupla com Pepê, sua irmã gêmea) foi assaltada na madrugada desta terça-feira, 07, em Franca, no interior de São Paulo. Ela atravessava uma passarela na frente de um shopping quando foi rendida por três bandidos, que levaram pulseiras, correntes, dinheiro e objetos pessoais da artista.