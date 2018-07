Cantora que não sai de casa há 2 anos faz sucesso no YouTube

Uma cantora inglesa que não sai de casa há dois anos devido à agorafobia (medo de lugares abertos) optou por apresentar suas músicas por meio de vídeos na internet, que já atraíram mais de dois milhões de visitantes.

Jemma Pixie Hixon, 20 anos, começou a apresentar sintomas de agorafobia aos 6 anos de idade. Com o agravamento da doença, dois anos atrás, Jemma ficou impossibilitada de sair de casa, sob o risco de sofrer ataques de ansiedade e de pânico.

"Quando você é bem jovem, não se dá conta do que está acontecendo, você não sabe o que é um ataque de pânico", disse a cantora em uma entrevista à BBC. "Você tem palpitações no coração, a sua cabeça fica horrível. É a pior sensação", afirma.

Sem poder se apresentar em público, Jemma optou por editar vídeos com suas músicas e publicá-los no site YouTube. Mais de dois milhões de internautas já assistiram aos seus clipes.

As músicas de Jemma frequentemente remetem à sua doença, em versos como: Stick with myself/'Cause I have no one left ("Fique comigo/Porque eu não tenho ninguém") ou You took with you my soul/The pain sets in ("Você levou a minha alma com você/A dor se instala").

Ainda sem vender discos, Jemma diz que compõe suas próprias canções, além de fazer parcerias com DJs.

"Assim que começo a cantar, eu me sinto uma pessoa completamente diferente", afirma a cantora. "Na vida normal, eu não tenho confiança e tenho ataques de pânico, mas, assim que eu começo a cantar, me sinto mais confiante."

Apesar de conseguir uma grande audiência online, Jemma diz que os sintomas da sua doença não acabaram. Sua maior vontade é voltar a se apresentar em público.

"O sucesso é muito bom, mas a minha situação com a agorafobia ainda é a mesma, não mudou muito o fato de eu ter (a doença)", diz a cantora. "Eu gostaria muito de tentar sair mais, porque eu quero voltar a me apresentar no palco."