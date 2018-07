Cantora Rosanah leva choque e desmaia durante show A cantora Rosanah Fienngo, autora do sucesso 'O amor e o poder', sofreu um acidente durante uma apresentação em Belo Horizonte, Minas Gerais, no último dia 20. No vídeo, é possível ver a cantora levando um choque e desmaiando imediatamente. Ela foi socorrida logo em seguida.