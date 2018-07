Cantora Sarah Brightman será próxima turista espacial da Rússia

Brightman, de 52 anos, que é famosa por estrelar o musical "O Fantasma da Ópera", planeja voar cerca de 400 quilômetros acima da Terra para a Estação Espacial Internacional -- tornando-se a primeira turista espacial desde que o fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberté, viajou em 2009, usando um nariz vermelho de palhaço.

"Estou mais animada com isso do que estive com qualquer coisa que eu tenha feito até agora", disse Brightman a repórteres em uma visita a Moscou. "A maior parte da minha vida eu senti um desejo incrível de fazer a jornada para o espaço que eu agora comecei", contou ela.

"Isso está além dos meus sonhos mais malucos."

Uma coletiva de imprensa realizada para o anúncio em Moscou começou com um clipe de propaganda do novo álbum de Brightman "Dream Chaser", que deverá ser lançado em janeiro.

Brightman, uma artista da Unesco para a paz, disse que ao ver as imagens de televisão dos primeiros "saltos" do homem na Lua em 1969, quando ela tinha oito anos, inspirou-se a ter o sonho de viajar para o espaço.

Embora ela não tenha revelado o preço da viagem, a nona até agora intermediada pela empresa norte-americana Space Adventures, a expectativa é de que tenha custado pelo menos o mesmo valor que a Rússia cobra da Nasa para transportar astronautas, mais de 50 milhões de dólares.

O pacote inclui 12 dias em órbita. Brightman disse que vai usar a missão para promover a educação para as mulheres nas ciências e a conscientização ambiental.

A estrela já reservou também um passeio no planejado avião suborbital SpaceShipTwo, da Virgin Galactic.

Para experimentar a ausência de gravidade no avião suborbital, Brightman teria comprado um ingresso de 200 mil dólares. A empresa, uma ramificação do Virgin Group do magnata britânico Richard Branson, espera lançar o serviço comercial no final de 2013 ou 2014.

A cantora será a primeira turista espacial a bordo da nave espacial russa Soyuz desde 2009, depois que os assentos no veículo de três pessoas tornaram-se escassos quando a Nasa aposentou seus ônibus, deixando os foguetes russos como os únicos capazes de transportar tripulações em órbita.

O oficial espacial russo Alexei Krasnov disse que o voo de Brightman provavelmente seria realizado em 2015.