Cantora Susan Boyle deixa clínica em Londres

A cantora escocesa Susan Boyle, derrotada na final do programa de calouros britânicos Britain's Got Talent, deixou a clinica em que estava internada em Londres e está "muito mais feliz", afirmou nesta sexta-feira seu irmão.

Boyle, 48, que conquistou grande simpatia entre os britânicos mas perdeu na última eliminatória do programa, havia dado entrada na clínica The Priory no domingo, em decorrência do que foi descrito como um ataque de ansiedade após a derrota.

"Agora as coisas estão se tornando mais claras", disse o irmão dela, Gerry Boyle, a um programa de TV britânico. "Agora ela está começando a acreditar que 'sim, serei uma cantora'".

Exaustão emocional

Mesmo com a derrota na final do programa de calouros, a cantora escocesa é apontada como um talento capaz de embarcar em uma carreira milionária na música. Nas tradicionais casas de apostas britânicas, há inclusive quem acredite que ela emplacará um hit no topo das paradas americanas.

Boyle teve dificuldades para lidar com a atenção mundial que passou a receber quando milhões de internautas assistiram online à sua primeira aparição no programa. No fim-de-semana, a polícia foi chamada ao hotel onde ela estava hospedada porque Boyle se comportava de maneira estranha.

A produtora do programa, TalkbackThames, disse que a escocesa estava "exausta e emocionalmente exaurida", e recebia "suporte permanente".

De acordo com o irmão dela, amigos e pessoas próximas fizeram de tudo para tranquilizar Susan Boyle, mostrando que a frustração "não era o fim" de sua carreira como cantora.

"Ela está muito melhor. Parece muito mais com ela mesma", disse o irmão.

Organizadores do Britain's Got Talent não confirmaram se a cantora participará de uma turnê do programa que começa na sexta-feira. Um porta-voz da produtora afirmou que "neste momento Susan ainda está se recuperando e pedimos que sua privacidade seja respeitada".