Cantora Sylvinha Araújo, da Jovem Guarda, morre em SP Morreu ontem, em São Paulo, aos 56 anos de idade, a cantora Sylvinha Araújo. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Nove de Julho, onde ela estava internada desde o início do mês para tratar um câncer de mama, a artista morreu às 20h35 em conseqüência de complicações da doença. Nascida Silvia Maria Vieira na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Sylvinha surgiu no cenário nacional com o furacão Jovem Guarda. Lançada por Chacrinha, nos anos 60, apresentou o programa O Bom, com Eduardo Araújo, com quem se casou em 1969 e teve dois filhos. Lançou diversos discos e gravou mais de 2 mil jingles para comerciais. A versão soul que gravou para a música Paraíba, de Luiz Gonzaga, rendeu-lhe o apelido de ''Janis Joplin brasileira'', dado pelo produtor musical e crítico Nelson Motta. Sylvinha se afastara da publicidade havia alguns anos para se dedicar com o marido Eduardo à sua gravadora, a Number One. Em 2001 lançou o CD ''Suave é a Noite''. Mesmo doente, continuava cantando. O enterro da cantora será hoje no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.