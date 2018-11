Cantora Zezé Gonzaga morre aos 81 anos no Rio A cantora Zezé Gonzaga morreu na madrugada de hoje, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Nascida na cidade mineira de Manhuaçu, ela morava no Rio desde a juventude - na cidade, consagrou-se e foi uma das mais requisitadas estrelas da fase áurea da Rádio Nacional. Zezé estava internada no Hospital Adventista Silvestre, que não divulgou a causa da morte. O velório e o enterro foram marcados para hoje à tarde.Amigo de décadas e grande admirador, o compositor e produtor Hermínio Bello de Carvalho esteve ao lado de Zezé até o fim. Foi Hermínio quem produziu ''Sou Apenas uma Senhora que Ainda Canta'', o primeiro disco solo e o penúltimo da carreira de 65 anos. O CD saiu em 2006, quando Zezé já estava com 76 anos. Também foi ele o responsável pelo projeto de ''Entre Cordas'', o último trabalho de Zezé, lançado em fevereiro deste ano (são duas faixas gravadas para o CD e outras onze resgatadas de gravações antigas por Hermínio, em que ela é acompanhada por músicos como Baden Powell e Raphael Rabello).