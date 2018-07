Cantores acordam astronautas

Depois de dias ininterruptos de trabalho, ontem a tripulação da última missão do ônibus espacial Atlantis, acoplado à Estação Espacial Internacional, teve metade do dia de folga. O dia começou com uma mensagem de Michael Stipe, o cantor do grupo de rock R.E.M., gravada em Veneza.

"Queremos agradecer a todas as mulheres e homens da Nasa que trabalharam durante três décadas nos ônibus espaciais", disse Stipe, que cantou um trecho de uma das músicas de sua banda, Man on the Moon. No dia anterior, havia sido a vez de o inglês Elton John cumprimentar os astronautas e cantar um trecho de Rocket Man.

Ontem também foi o dia de os quatro tripulantes do ônibus e os seis da estação espacial apreciarem um jantar comemorativo. Foi uma espécie de "churrasco cósmico", preparado especialmente pelo Laboratório de Alimentos do Centro Espacial Houston, da agência americana.

O Atlantis, em 26 anos de operação, fez 32 voos e passou mais de 293 dias no espaço, tendo percorrido 194.168.330 quilômetros. Após a atual missão, ele ficará exposto no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. / AP e EFE