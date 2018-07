Cão caolho e de três pernas é premiado 'mais feio do mundo'

Um cachorro de três pernas, cego de um olho e que sofre de câncer foi coroado como "o cão mais feio do mundo", em um concurso promovido na Califórnia. Gus, um cão cristado chinês, venceu todos os concorrentes em uma disputa na feira de Sonoma-Marin. Uma de suas pernas foi amputada por conta do tumor de pele, e ele perdeu um olho em uma briga com um gato. A dona do animal, Jeanenne Teed, da Flórida, disse que usará o prêmio de US$ 1,6 mil (cerca de R$ 2,7 mil) para o tratamento do câncer de pele de Gus. A competição vem sendo realizada há 20 anos e é uma das maiores atrações da feira, segundo os organizadores. Os vencedores dos últimos anos foram cães abandonados ou esquecidos e depois adotados por novos donos. Ao inscrever seu animal no concurso, a dona de Gus afirmou que o cão deveria ter participado da edição de 2007, mas não pôde porque teve uma recaída de saúde. Neste ano, ela disse, Gus ajudaria a "aumentar a conscientização sobre animais diagnosticados com câncer". "Nosso coração vai para todos os donos de animais com doenças sérias e o dilema de escolher entre a qualidade de vida e as conseqüências do tratamento", disse Jeanenne. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.