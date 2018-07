Cão ciclista vira celebridade da TV nos EUA

Norman não é um cachorro qualquer. O cão da raça pastor-de-brie aprendeu a andar de skate, patinete e bicicleta e se transformou em uma verdadeira celebridade nos Estados Unidos.

A fama levou o cachorro a estrelar um programa de TV, chamado Who Let the Dogs Out (Quem deixou os cachorros saírem).

O programa mostra Norman ao lado de outro cachorro skatista cruzando o país para mostrar seus talentos.

A dona e treinadora de Norman, Karen Cobb, conta que o amor do animal pelas rodinhas apareceu quando ele começou a brincar com os brinquedos de seus filhos.

"Estávamos mostrando os brinquedos para as crianças no jardim e colocamos Norman sobre o patinete. Ele simplesmente adorou e não queria mais sair, achou que era a coisa mais divertida do mundo", conta ela.

"Decidimos então ensiná-lo a andar de patinete, e levou apenas duas semanas para ele começar a se equilibrar e andar sozinho", relata.