Cão e raposa ficam amigos na Inglaterra

Um filhote de cão e um filhote de raposa se tornaram "bons amigos" em um centro veterinário na Cornualha, no oeste da Inglaterra.

Copper, a raposinha, foi levada para o centro diagnosticada com exaustão, depois de ter sido ouvida chorando por dois dias. Jack, o cão lurcher de um ano de idade, pertence ao gerente do centro, Gary Zammit.

Gary diz que, se não souber que os dois animais são amigos, qualquer pessoa vai achar que estão brigando. "É realmente horrendo", ele diz. "Mas eles só brincam de brigar. É sem maldade."

A dupla virou uma atração no centro veterinário de Portreath, mas Gary acha que Jack é o único cão com quem Copper pode se dar bem. O instinto dos cachorros é atacar as raposas, ele diz.

Tanto é que, na hora de levar Copper para passear, o jeito mais seguro é ficar dentro de um cercado - sem correr o risco de dar de cara com outros cães passeando sem coleira.