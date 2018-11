Cão farejador encontra US$ 303 mil em carro de mexicano nos EUA

Um cão da patrulha de fronteira dos Estados Unidos encontrou quase US$ 303 mil (cerca de R$ 646 mil) no banco de trás de um carro dirigido por um mexicano.

Segundo o site do canal de televisão de San Antonio Kens 5, no Estado do Texas, o mexicano tentou cruzar a fronteira com os Estados Unidos, saindo de Nuevo Lareda com um carregamento de mercadorias de supermercado.

Em uma inspeção de rotina, o cão Aras, que trabalha com uma unidade da polícia de fronteira da região, farejou algo no carro.

Os policiais submeteram o veículo a uma inspeção por raio X, que indicou algo anormal dentro de três caixas de detergentes.

Com uma análise mais detalhada, os policiais descobriram 12 bolsas de dólares não declarados dentro das caixas, e apreenderam US$ 302.875, junto com o veículo.

Ninguém foi preso, mas agentes especiais da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos estão investigando o caso.

"Até o momento, neste ano fiscal, mais de US$ 10 milhões não declarados foram apreendidos no Posto de Fronteira de Laredo, comparados com os cerca de US$ 3,2 milhões apreendidos na mesma época no ano passado", afirmou Gene Garza, chefe dos policiais de fronteira de Laredo

A lei americana permite que pessoas entrem no país com quantidades de até US$ 10 mil. Qualquer quantidade maior que esta deve ser declarada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.