Cão levado em assalto a prédio é resgatado após 6 dias

No dia do assalto, o cão da raça Staffordshire, de 3 anos e meio, foi colocado em um dos carros usados pela quadrilha para fugir, com joias, relógios, dinheiro e roupas roubados. O dono de Zeca, o personal trainer Cristiano Maffra, de 34 anos, fez diversos apelos na internet para reaver o cachorro. Segundo Maffra, não houve pedido de resgate. Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) passaram a apurar o caso e prenderam um homem na quinta-feira passada. Outros três foram detidos sábado, na região norte da capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.