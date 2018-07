Cão sem duas patas ganha 'cadeira de rodas' em Israel

Um cão que nasceu sem as patas dianteiras ganhou uma "cadeira de rodas" para conseguir se locomover. A ideia partiu do dono do cachorro, Avi Kozi, que adotou o animal quando soube que ele seria sacrificado pelos proprietários originais.

Assista à matéria da BBC

Kozi, que é diretor da Sociedade Protetora dos Animais de Israel, disse que esperou o primeiro ano para ver se o cão, Hoopa, aprenderia a andar usando apenas as patas traseiras, o que não ocorreu.

Por isso, encomendou a "cadeira de rodas".

Agora, ele aguarda a fabricação de uma prótese que deve ajudar Hoopa a se sentar e a se levantar sozinho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.