Cão some ao ser transportado em voo da TAM Lion tem 2 anos e é da raça dachshund. Há uma semana, ele embarcou dentro de uma gaiola em um voo da TAM, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O destino era São Paulo, com uma escala em Brasília, onde desapareceu. Jenyfer Rodrigues, a dona do animal, estava de mudança para a Praia Grande, litoral sul paulistano.