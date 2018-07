Cão sumido reaparece a 885 km de distância; assista

Graças a um chip de identificação, uma cadela collie foi localizada na Escócia, a mais de 885 quilômetros de sua casa, quatro meses depois de ter desaparecido na Cornualha, no sudoeste britânico. Os donos de Lucy, de 17 anos, não acreditaram ao saber por um telefonema do Edinburgh Dog and Cat Home, da Escócia, que a cadela havia sido encontrada na cidade escocesa de Haddington.

Sonya e William McKerron perderam o cão no dia seis de fevereiro. Segundo a dona, em "questão de minutos" ela desapareceu. O casal procurou por toda a cidade, no sudoeste da Grã-Bretanha, entrou em contato com a autoridades e centros de salvamento de animais, mas não encontrou vestígios de Lucy. "Eu estava na casa e fui ao banheiro. Quando sai, ela tinha desaparecido da entrada da casa", contou Sonya McKerron. Onde a cadela passou os últimos quatro meses e, principalmente, como ela fez a viagem, ninguém sabe. Um representante do EDCH afirmou que ao descobrir, graças a um microchip implantado em Lucy, que ela estava registrada na Cornualha, imaginou que os donos tivessem se mudado e se esquecido de atualizar o cadastro. "Tenho certeza de que Lucy foi levada por alguém que ou pensava que ela estava genuinamente perdida e que estaria fazendo um favor ou que sabia que não tê-la levado", disse o porta-voz. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.