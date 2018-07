'Caos aéreo é passado', diz novo presidente da Infraero O presidente interino da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), tenente brigadeiro-do-ar Cleonilson Nicácio Silva, assumiu hoje o comando da estatal na véspera do início da "Operação Feliz 2009" demonstrando otimismo. "Caos aéreo é passado", afirmou o novo presidente. A operação foi montada pelo Ministério da Defesa, Infraero, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Comando da Aeronáutica e companhias aéreas para funcionar até janeiro, período de alta temporada, na tentativa de evitar transtornos aos passageiros nos aeroportos. "É possível que haja algum tempo de espera aos usuários devido ao fluxo grande de passageiros, mas medidas estão sendo tomadas para que isso não seja excessivo", declarou o brigadeiro. A operação consiste em uma reorganização da malha aérea, aumento do número de funcionários da Infraero nos aeroportos para dar informações aos passageiros, maior contato entre as autoridades e as companhias aéreas para que haja monitoramento fino dos horários dos pousos e decolagens e compromisso das empresas aéreas de que haverá aviões disponíveis em caso de emergências. Nicácio Silva evitou revelar sua opinião sobre a privatização isolada de aeroportos da rede Infraero. "Nessa interinidade, meu objetivo é gerir a Infraero da melhor maneira possível, mostrando que ela é uma das melhores empresas do ramo do mundo. A decisão quanto ao modelo de gestão dessa infra-estrutura aeroportuária eu deixo para as autoridades responsáveis, que são o Ministério da Defesa e a Presidência da República", afirmou o novo presidente da estatal em entrevista coletiva após tomar posse no cargo. E completou: "Eu não pretendo de forma nenhuma alimentar polêmicas sobre o assunto". Na solenidade de transmissão de cargo, o presidente demissionário da Infraero, Sérgio Gaudenzi, deixou claro em seu discurso que optou por se demitir do cargo por não concordar com a decisão do governo federal de caminhar para a concessão à iniciativa privada dos aeroportos mais rentáveis do País. Os primeiros na fila que podem ser privatizados são os aeroportos do Galeão (RJ) e Viracopos, em Campinas (SP). O brigadeiro Cleonilson Nicácio Silva era diretor de Operações da Infraero desde agosto do ano passado, quando Gaudenzi assumiu a presidência. Ele é militar da Aeronáutica ainda da ativa e, para assumir o posto na estatal, pediu afastamento temporário de dois anos. O prazo da licença vencerá em julho de 2009.