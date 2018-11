Caos aéreo europeu cancela 25 voos em Guarulhos neste domingo

SÃO PAULO - No Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em Guarulhos (SP), 25 voos, entre partidas e chegadas, foram cancelados desde a meia-noite até as 17 horas deste domingo, 18, de acordo com balanço da Infraero.

O último registro de voo cancelado foi o da empresa área KLM, partindo de Amsterdã, na Holanda, que deveria pousar em Cumbica aproximadamente às 17h10. Com este, sobe para 13 o número de voos procedentes da Europa cancelados.

Em relação às partidas de Guarulhos, o número de cancelamentos permanece em 12. Quatro voos tinham Paris como destino. Também foram cancelados dois voos para Londres, dois para Frankfurt, um para Munique, um para Zurique, um para Amsterdã e outro para Milão.

De Paris, quatro voos com destino a Guarulhos foram cancelados, além de dois de Londres, dois de Frankfurt, um de Munique, um de Milão, um de Zurique e um, operado pela British Airways, que passaria por Buenos Aires antes de chegar a São Paulo.

O boletim da Infraero disponível no site do órgão da internet mostra ainda um outro voo internacional cancelado que sairia do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A recomendação da Infraero para os passageiros com voos programados para a Europa é que entrem em contato com as companhias aéreas para obter informações sobre as partidas e novos agendamentos.

Texto atualizado às 17h49