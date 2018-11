Caos aéreo na Europa cancela 19 voos em SP e 4 no Rio

Os destinos dos voos cancelados eram Paris (4), Londres (2), Munique (2), Amsterdã (1), Frankfurt (1) e Zurique (1), segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em São Paulo. Dentre as chegadas previstas para São Paulo, havia procedentes de Paris (4), Londres (2), Amsterdã (1) e Zurique (1). As empresas responsáveis pelos voos eram TAM, Air France, British Airways, KLM e Swiss.

No Rio de janeiro, até o mesmo horário, haviam sido cancelados 4 voos no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim. Dois eram partidas e tinham como destino Paris e Madri, sendo um da companhia Air France e um da Ibéria. As duas chegadas também eram procedentes dessas duas cidades e das mesmas empresas.

Céus europeus

A agência de tráfego aéreo Eurocontrol anunciou hoje que quase dois terços dos voos europeus foram cancelado nesta sexta-feira, já que a maior parte do espaço aéreo continuava fechado na Grã-Bretanha e em grandes partes das regiões central e norte da Europa. "Os céus estão totalmente vazios no norte da Europa", disse Brian Flynn, subdiretor de operações da Eucontrol, acrescentando que "haverá significativos distúrbios no tráfego aéreo amanhã".

A agência disse que cerca de 16 mil dos 28 mil voos diários europeus foram cancelados nesta sexta-feira, número duas vezes maior do que ontem. Apenas cerca de 120 voos transatlânticos chegaram aos aeroportos europeus, enquanto o número normal é de 300. Cerca de 60 voos entre a Ásia e a Europa também foram cancelados.

Funcionários de aviação disseram que o céu sobre a Inglaterra vai permanecer fechado para voos até pelo menos as 13h de sábado (9h em Brasília). A British Airways anunciou o cancelamento de todos os seus voos para os aeroportos de Londres na noite desta sexta-feira e sábado.

As restrições aéreas na Escócia e na Irlanda do Norte foram levantadas, e as autoridades de aviação irlandeses reabriram os aeroportos de Dublin e Cork. Na França, os aeroportos de Paris e de outras 20 localidades no norte da França vão permanecer fechados até pelo menos o meio-dia de sábado.

A Bélgica estendeu suas restrições a voos até a manhã de sábado. A Suíça, Eslováquia, Croácia e Hungria fecharam seus espaços aéreos e a Polônia estendeu sua zona de restrição para a maior parte do país. Com informações da Associated Press e Dow Jones.