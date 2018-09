Caos no novo horário da Linha 4, em SP Após quatro anos de espera, a Linha 4-Amarela do Metrô não deu conta de atender a grande quantidade de passageiros no seu primeiro dia de funcionamento integral. No pico da tarde, os túneis de interligação das estações ficaram superlotados - e andar por lá foi impossível. As baldeações entre as plataformas duraram 15 minutos. O Metrô diz que poderá propor mudanças nos próximos dias.