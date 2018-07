Capacitação nas fazendas avança

Bem-estar animal, certificação, sanidade, boas práticas e exigências dos mercados interno e externo são palavras cada vez mais corriqueiras nas propriedades pecuárias do País. Dos tratadores de gado até o proprietário da fazenda, todos têm tido de se ajustar às novas exigências de mercado, que leva em conta se a carne que chegou ao consumidor vem de um animal bem tratado, num ambiente que seguiu regras ambientais e sociais. E o caminho mais curto e eficiente para se adequar às novas exigências é a capacitação. "A capacitação não deve ficar apenas nos funcionários de nível superior. Deve valer para todos os trabalhadores da fazenda", diz o gerente de Produto da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Lucas Ferriani, coordenador da Universidade do Boi e da Carne (UBC). "Qualificar um funcionário é também a garantia de sua fixação no campo", garante o diretor da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles: "Quando a pecuária passou por crise de preços, há três anos, o funcionário qualificado correu menos risco de dispensa, e caso a demissão ocorresse, esse funcionário teve maior chance de recolocação." E oportunidades para aprimorar o desempenho em fazendas de corte não faltam para os funcionários, incluindo os trabalhadores que lidam diretamente com o gado. A Faesp realiza vários cursos, gratuitos, para tratadores, como casqueamento, inseminação artificial e manejo de pastagens. "Basta o sindicato rural do município formar uma turma que enviamos o técnico para dar o curso", diz Meirelles. Cursos A Universidade do Boi e da Carne (UBC) também realiza cursos e está com inscrições abertas para a segunda turma do curso de Especialização em manejo de animais de elite, feito em parceria com Universidade de Marília (Unimar). Segundo explica o diretor de Agronegócios da Unimar, Paulo Roberto Oliveira Jr., o curso será entre 25 e 29 de agosto e é voltado para tratadores de gado e chefes de cocheira. "São abordados conceitos gerais da interação homem/animal, técnicas de manejo racional, instalações rurais, noções de higiene e limpeza, estoque e manuseio de insumos, primeiros socorros e até a toalete para apresentar um animal na pista", diz. "Os alunos aprendem a lidar com animais de elite, que têm alto valor comercial", diz Oliveira Jr. Ferriani acrescenta que o curso é importante para criatórios que participam do ranking ACNB. "O comportamento do animal é avaliado em pista e os profissionais que lidam com esses animais precisam estar preparados." Esta seção, que tem por objetivo fomentar a raça nelore, resulta de parceria entre o Suplemento Agrícola e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)