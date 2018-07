Capela do Alto retoma produção

As novas técnicas estão ajudando Capela do Alto a resgatar a cultura, que já foi muito importante para a economia do município, segundo o agrônomo Campos. "Nossa cidade era conhecida como a capital do milho verde. Houve um período de desestímulo e a produção caiu, mas agora está sendo retomada com tecnologia." Na região, que abrange oito municípios, cerca de 500 produtores cultivam 10 mil hectares de milho verde. A produção anual chega a 130 mil toneladas. O plantio é direto e, após a colheita, a massa verde é usada como silagem para gado, ou incorporada no solo. Campos explica que as diferenças entre o milho tradicional e o verde começam na semente, desenvolvida especialmente para a colheita na fase do grão leitoso. Uma das características é justamente essa, de o milho permanecer com os grãos moles e suculentos por um período mais longo. Veja também: Milho verde na bandeja vale mais O espaçamento também é diferente: o milho verde deve ser menos adensado, para produzir espigas maiores. "São no máximo três plantas por metro, praticamente a metade do milho convencional." O consumo é de 12 quilos de semente por hectare, mas a semente é mais cara, segundo o técnico. "Sai R$ 13 o quilo." Na propriedade do agricultor Saul Cleto dos Santos, o milho verde entrou na rotação de culturas. Ele também produz feijão, mandioca e melancia. "Quando tiro a mandioca, planto o milho", diz. Ele vende o milho na roça e o comprador assume o custo da colheita. Mesmo assim, a receita é maior do que se plantasse o milho convencional. Depois da colheita, Santos usa um triturador para facilitar a incorporação da massa verde. O agricultor Donizete Menck, mantém uma área com 120 hectares. Na semana passada, colhia até 14 toneladas por hectare. Ele divide a cultura em talhões de 20 hectares, com o plantio planejado para não haver coincidência na colheita. No verão, o milho verde está pronto para ser colhido em 85 dias. No inverno, em 120 dias. Depois que está no ponto de colheita, o produtor precisa se apressar. No calor, tem no máximo oito dias para colher e vender, prazo um pouco maior em épocas frias. Menck, que assessora outros produtores na venda, conta que o milho de Capela do Alto abastece, além de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Em São Paulo, o período de maior consumo coincide com as festas juninas. Além do milho cozido e assado, entram na culinária típica o curau, o bolo de milho e a pamonha. "Vendemos muito também no litoral para o consumo do milho cozido nas praias." INFORMAÇÕES Casa da Agricultura de Capela do Alto tel. (0--15) 3267-1239