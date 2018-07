Capello corta Pogrebnyak da convocação da Rússia para Copa

Pogrebnyak, de 30 anos, que nunca atuou com a camisa russa desde a chegada de Capello, foi uma surpresa na pré-lista divulgada pelo treinador na segunda.

“Estou um pouco em choque e não acredito que fui excluído da equipe”, disse Pogrebnyak, cuja última aparição pela Rússia foi contra a Grécia em junho de 2012, em uma entrevista à Sovetsky Sport.

“Eu esperava fazer parte do time, eu me mantive em forma e estava agradecido pela fé que foi mostrada em mim. No entanto, em apenas dois dias eles retiraram a minha esperança.”

O ex-atacante do Fulham marcou 13 gols em 39 atuações pelo Reading na segunda divisão do Campeonato Inglês na última temporada.

Artem Dzyuba, segundo colocado na artilharia do Campeonato Russo nessa temporada com 17 gols pelo Rostov, foi colocado em uma lista de espera junto com os defensores Alexander Anyukov e Alexey Berezutskiy, assim como os meias Vladimir Bystrov e Yury Gazinskiy.

A Rússia foi sorteada no Grupo H da Copa do Mundo, junto com a Coreia do Sul, Bélgica e Argélia.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Yury Lodygin (Zenit), Sergey Ryzhikov (Rubin Kazan)

Defensores: Vasili Berezutskiy (CSKA Moscou), Vladimir Granat (Dynamo Moscou), Andrey Eshchenko (Anzhi Makhachkala), Sergey Ignashevich (CSKA Moscou), Alexey Kozlov (Dynamo Moscou), Dmitry Kombarov (Spartak Moscou), Andrey Semenov (Terek Grozny), Georgi Schennikov (CSKA Moscou)

Meio-campistas: Denis Glushakov (Spartak Moscou), Igor Denisov (Dynamo Moscou), Alan Dzagoev (CSKA Moscou), Yury Zhirkov (Dynamo Moscou), Alexey Ionov (Dynamo Moscou), Pavel Mogilevets (Rubin Kazan), Alexander Samedov (Lokomotiv Moscou), Victor Faizulin (Zenit), Oleg Shatov (Zenit), Roman Shirokov (Krasnodar)

Atacantes: Maxim Kanunnikov (Amkar Perm), Alexander Kerzhakov (Zenit), Alexander Kokorin (Dynamo Moscou)

Jogadores extras: Alexander Anyukov (Zenit), Alexey Berezutskiy (CSKA Moscou), Vladimir Bystrov (Anzhi Makhachkala), Yury Gazinskiy (Krasnodar) e Artem Dzyuba (Rostov)

(Reportagem de Dmitriy Rogovitskiy)