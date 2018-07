Capes e Fundação Carolina oferecem 300 bolsas na Espanha A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Fundação Carolina estão com edital aberto para a seleção de até 300 candidatos a bolsas do Programa Estágio de Curta Duração na Espanha. Cada bolsa terá a duração de 3 a 12 meses ? e o prazo não poderá ser prorrogado. As atividades começarão no próximo ano.