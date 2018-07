Capita paulista terá dia de sol e temperaturas em elevação O dia começou com variação de nuvens e termômetros oscilando em torno dos 13ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia, o sol favorece a elevação das temperaturas com máximas que chegam aos 26ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio, mas não deve atingir níveis críticos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), não há previsão de chuva para a Capital paulista.