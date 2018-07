Capitais da Região Sul batem recorde de frio em 2011 As três capitais da Região Sul do Brasil registraram nesta manhã suas menores temperaturas em 2011. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura em Curitiba (PR) foi de -0,8ºC. Houve, inclusive, registro de geada forte na capital paranaense. O recorde de frio anterior era de 0,3ºC, registrado ontem.