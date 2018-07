Capital amanhece com 31 semáforos 'embandeirados' A capital paulista amanheceu hoje com 31 semáforos desligados ou embandeirados (no amarelo piscante), ainda reflexo da chuva que atingiu boa parte da cidade no final da tarde de ontem. As principais vias com problemas nos semáforos ao amanhecer eram as avenidas Sapopemba (zona leste), Engenheiro Caetano Álvares (zona norte), Marechal Tito (zona leste), Juntas Provisórias (zona sul), Professor Abraão de Moraes (zona sul), Nova Cantareira (zona norte), Ragueb Chohfi (zona leste), Brasil (zona sul), Raimundo Pereira de Magalhães (zona oeste) e Washington Luís (zona sul).