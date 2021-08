Capital australiana entra em lockdown após detectar um caso de covid-19

CAMBERRA - Autoridades decretaram nesta quinta-feira, 12, um confinamento de sete dias na capital australiana, Camberra, após a descoberta de um caso de coronavírus.

Cerca de 400 mil habitantes da cidade, onde funciona o governo, estão confinados desde as 17h desta quinta-feira (horário de Brasília), assim como milhões de australianos do sudeste da ilha.

“É o risco mais grave para a saúde que o território conhece desde o início do ano e mesmo desde o início da pandemia”, disse Andrew Barr, primeiro-ministro da capital australiana. Barr acrescentou que a pessoa infectada havia entrado em contato com outras pessoas antes de saber que estava com a doença.

Ao contrário de muitas cidades australianas, Camberra nunca havia entrado em confinamento.

Contra o coronavírus, a Austrália adotou a estratégia "covid zero", baseada em campanhas de detecção e rastreamento em massa, bloqueios e fechamento quase total das fronteiras, que por muito tempo funcionaram. Mas a variante Delta, altamente contagiosa, parece ter virado o jogo.

Mais de dez milhões de pessoas, que residem nas duas maiores cidades do país, Melbourne e Sydney, estão atualmente confinadas. Além disso, na quarta-feira, um bloqueio foi decretado em grande parte do Estado de New South Wales, onde cerca de 6.500 casos foram registrados desde meados de junho, como resultado de um surto que causou 36 mortes.

A campanha de vacinação, por sua vez, avança lentamente e pouco mais de 20% da população recebeu as duas doses do imunizante.

O país, de 25 milhões de habitantes, registrou até o momento 37.500 casos de covid-19 e 946 mortes. /AFP