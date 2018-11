Capital e Grande SP têm noite violenta, com 4 mortos

O autor de um homicídio ocorrido no Parque dos Pássaros, em São Bernardo do Campo, no ABC, foi preso, no final da noite de ontem, minutos depois do crime, por policiais rodoviários estaduais numa estrada de terra próximo ao quilômetro 35 da Estrada Velha de Santos, na mesma cidade. Portando uma pistola calibre 380 e um carregador para 30 munições, Pedro Hernesto Cavallari Filho, de 43 anos, que já tem passagem por roubo, levantou suspeita e foi abordado pelos policiais rodoviários quando trafegava em um Honda Fit preto, placas EJE 3728/SP, com queixa de furto. Segundo os policiais, essa placa não pertence ao Honda, cuja verdadeira é EBN 9431/SP.

Ao fugir pela estrada de terra, sair do carro e trocar tiros com os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o criminoso acabou detido e, ileso, foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde confessou o crime. O assassinato ocorreu às 21h20 na rua das Corruíras, no Parque dos Pássaros. A vítima, Sidnei Lima, de 42 anos, morava no mesmo bairro e morreu quando era atendida no pronto-socorro municipal central. Até as 3h desta madrugada, a polícia ainda não havia informado o motivo do homicídio.

Santo André - Três pessoas foram baleadas, por volta das 23h45 de ontem, na altura do nº 70 da rua Timbó, no Parque João Ramalho, em Santo André, também no ABC. Duas das vítimas, internadas em estado grave no pronto-socorro Bartira, foram atingidas na cabeça. A terceira foi ferida de raspão. Acredita-se em crime de acerto de contas ligado ao tráfico de drogas, pois, segundo a polícia, os baleados, todos do sexo masculino, consumiam droga no momento em que foram surpreendidos por motoqueiros trajando roupas escuras, possivelmente pretas. O caso será registrado no 2º Distrito Policial de Santo André.

Carapicuíba - Quatro pessoas foram baleadas, por volta das 23 horas, na Kansas, no Parque Flórida, em Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo. Policiais militares do 33º Batalhão, acionados por moradores do bairro, ao chegarem no local encontraram duas vítimas já mortas. Os outros dois feridos foram encaminhados para o Hospital Regional (antigo Sanatorinhos), onde continuam internados. O caso foi registrado na delegacia central da cidade. Nem a Polícia Civil nem a Militar souberam informar mais dados.

Capital - Um homem foi baleado no peito e na cabeça, morrendo no local, por volta das 21h45 de ontem, na rua Professora Maria José Baroni Fernandes, na Vila Maria Baixa, zona norte de São Paulo. Os dois atiradores, segundo testemunhas, estavam de bicicleta e teriam disparado em várias direções antes de atingirem a vítima. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.