Capital e Grande SP têm noite violenta, com 8 mortos

Na zona sul da capital, três pessoas foram baleadas no final da noite desta quarta-feira (12) em frente a um bar na Rua Estevão Fernandes, região do Jardim São Luis. Os tiros teriam sido disparados por dois desconhecidos que ocupavam uma moto. As vítimas foram levadas pela PM para o pronto-socorro do Campo Limpo, onde permaneciam internadas.

A caminho do hospital, os policiais foram informados sobre mais duas pessoas baleadas na mesma rua. Dois homens, ainda não identificados, foram encontrados mortos. Até as 6h desta quinta-feira, o boletim de ocorrência não havia sido finalizado no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.

Ainda na mesma região, por volta das 4h desta quinta-feira, na Rua Professora Nina Stocco, no Campo Limpo, outras quatro pessoas que também estavam em um bar foram baleadas supostamente por motoqueiros. Duas delas morreram e as outras duas foram levadas para o pronto-socorro do Campo Limpo. Há suspeita de que a autoria dos dois crimes seja a mesma.

Na zona leste paulistana, um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro do banheiro de uma das casas de um vilarejo localizado na Rua Marechal Renato Paquet, na região de São Mateus. A vítima, segundo a perícia, estava ferida com golpes de faca e marreta. Ambas as armas foram encontradas ao lado do corpo. O caso foi registrado no 49º Distrito Policial, de São Mateus, pela delegada Flávia da Silva Rocha.

Grande São Paulo

Em Ferraz de Vasconcelos, o adolescente J.C.S., de 17 anos, morreu ao tentar assaltar, às 23h, o policial militar A.P.E., do 35º Batalhão, em frente a sua casa, no Jardim Nossa Senhora do Caminho. À paisana e conversando com um amigo, o policial foi abordado pelo adolescente, que estava armado com um revólver calibre 32 e acompanhado de outro jovem.

Ao sentir a arma na cabeça e se virar, o policial por pouco não foi atingido pelo disparo feito pelo criminoso. No revide, utilizando uma pistola, o policial atingiu o menor, que morreu mesmo sendo levado ao Hospital Santa Marcelina, de Itaquaquecetuba. O outro adolescente, B.F.S., de 16 anos, também foi baleado pelo policial, mas fugiu. Minutos depois foi encontrado caído numa rua próxima. O adolescente permanecia internado no mesmo pronto-socorro.

Em Guarulhos, por volta das 22h30, policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações após moradores do bairro Bonsucesso ouvirem vários disparos. Ao chegarem na Viela Pacata, os policiais encontraram Clebison Nascimento de Oliveira e Adilson Venâncio do Prado baleados. Uma das vítimas morreu no local, a outra no pronto-socorro da região. Não se sabe ainda o motivo e as circunstâncias do duplo homicídio, que foi registrado no 7º Distrito Policial da cidade, pelo delegado Ivan Moisés Elian.