Capital ganha 30 câmeras ''dedo-duro''

As câmeras estarão nas portas de consulados, nas proximidades de estádios de futebol e em avenidas de grande movimento, incluindo a Paulista, na região central. "Elas vão interpretar os movimentos", diz o capitão Marcos Nóbrega, que explica que caberá ao policial mandar ou não uma viatura para averiguar as suspeitas. Segundo o oficial, o novo mecanismo é inédito na capital e ajudará no trabalho do operador. Cada uma das câmeras custa, em média, R$ 7 mil.