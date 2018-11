Capital já registra o dobro de casos de dengue do ano passado

O número de casos de dengue registrados em São Paulo até o dia 7 de abril já representa o dobro do ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a capital tem 741 casos autóctones, ou seja, com contaminação na própria cidade. Em 2009 foram 322 casos. O bairro mais afetado pela doença é a Vila Sônia, na zona sul, com 42 casos.

A previsão é que o número aumente nos próximos dois meses. Abril e maio costumam registrar mais casos por causa da proliferação do mosquito, que se reproduz com mais facilidade em meses quentes e chuvosos, como dezembro, janeiro e fevereiro, e atinge a maturidade nos primeiros meses do outono.

Guarujá. A partir de hoje, 16 soldados do Forte dos Andradas devem fazer 400 visitas diárias a casas do Guarujá para controlar criadouros do mosquito. A epidemia infectou 2.737 pessoas na cidade neste ano, causando 8 mortes. Os militares atuarão na função até o final de maio.

Em Sorocaba, no interior, foi confirmado ontem o primeiro caso de dengue hemorrágica desde 2007. O paciente estava em viagem no litoral paulista. / COLABORARAM REJANE LIMA e JOSÉ MARIA TOMAZELA