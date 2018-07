Capital mineira completa 102 dias sem chuva

De acordo com a Climatempo, pelo menos por mais uma semana a cidade de Belo Horizonte segue com tempo seco, sol e calor. A chuva deve voltar na semana do feriado de 7 de Setembro, quando uma nova frente fria poderá vencer o bloqueio da massa de ar seco e chegará até o Estado de Minas Gerais.

Na última quinta-feira, 26, a medição feita pelo Inmet às 15 horas registrou apenas 17% de umidade relativa do ar na capital mineira, segundo a Climatempo. Este foi o menor valor de umidade registrado neste mês de agosto na cidade e um dos menores do ano.

No dia, em algumas outras áreas da capital e da região metropolitana de BH, a umidade ficou ainda mais baixa durante a tarde. No aeroporto de Confins, às 16 horas, o índice chegou a 12%, mesmo valor apontado pelos registros meteorológicos em Lagoa Santa. No aeroporto da Pampulha, a umidade relativa caiu a 11% no dia 26 deste mês, o que configura estado de emergência, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).