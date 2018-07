Capital não é caso único no mundo A capital paulista não é a única que teve uma fuga de moradores da região central entre as principais metrópoles mundiais, tendência revertida depois. "Em Nova York, as pessoas foram para o subúrbio nos anos 60, com a ideia de que se moraria perto da natureza. As mulheres então passaram a ser chamadas de "viúvas verdes", porque os maridos passavam o dia inteiro trabalhando em Manhattan", diz a professora da FAU Heliana Comin Vargas.