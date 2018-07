Capital paulista entra em atenção devido a chuva

Áreas de instabilidade geradas pela brisa marítima, e combinadas ao calor provocam pancadas de chuva em alguns pontos da capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a precipitação é forte entre a região central e na zona leste, principalmente entre os bairros de Bom Retiro, Mooca e Penha. Na zona norte, chove moderado em Jaçanã, Santana, Limão e Casa Verde. Na Grande São Paulo, observa-se chuva moderada em Guarulhos e parte de Mairiporã. Às 15 horas, a cidade tinha um ponto de alagamento transitável no Parque do Anhangabaú, perto da Rua Doutor Falcão Filho, no centro.

O tempo não muda muito nos próximos dias, que continuam abafados, com sol e variação de nuvens na Capital. As temperaturas variam entre mínimas de 18ºC e máximas de 28ºC. As chuvas devem ocorrer na forma de pancadas concentradas no final das tardes, o que caracteriza uma condição mais típica do verão que se aproxima. Estas chuvas começam a ganhar força no início da próxima semana, quando o risco para formação de alagamento aumenta.