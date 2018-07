Capital paulista não enviou dados ao ministério

"É uma perda evidente", criticou ministro José Gomes Temporão. Ele observou que a recomendação é de que todos municípios considerados prioritários realizem o levantamento.

A Secretaria Municipal da Saúde informou em nota que o atraso foi causado por mudanças que estão sendo implementadas para aprimorar as ações de combate e controle da dengue e que o levantamento do índice larvário da capital teve início em 18 de novembro.

Os municípios paulistas de Barretos e Presidente Prudente estão entre as dez cidades do País com risco de epidemia e adotaram medidas para combater o mosquito transmissor da dengue. Fiscalizações serão realizadas e, a partir de 1º de dezembro, o morador que não limpar o quintal será multado em R$ 173,72 em Presidente Prudente. Já em Barretos, a Vigilância Epidemiológica combate o mosquito com 41 agentes. A checagem começa hoje e multas também estão previstas. O valor não foi divulgado.

Na Bahia, três municípios correm risco de registrar surto de dengue no verão: Camaçari, na região metropolitana de Salvador, Ilhéus e Itabuna, no sul do Estado. No levantamento realizado no fim do ano passado, somente Camaçari e Itabuna figuravam entre as propensas a surtos este ano.

Houve aumento de 145,3% nas notificações da doença no Estado. Foram 117.637 até dia 14, segundo a Secretaria da Saúde, ante 47.956 no mesmo período do ano passado (índice 173,4% maior do que o registrado no mesmo período de 2007).

Segundo o secretário de Saúde, Antônio Vieira, os altos índices de infestação estão relacionados à grande quantidade de terrenos baldios, a problemas de abastecimento de água ? o que força a população a armazenar o líquido em casa, muitas vezes de forma inapropriada ? e ao entupimento de córregos. "A situação continua grave", admite. "Estamos reunindo esforços para que a doença não se espalhe tanto quanto neste ano."

Temendo uma nova epidemia, a prefeitura voltou a decretar estado de emergência em Itabuna por causa da dengue, há duas semanas. O governo do Estado enviou à cidade 40 agentes de saúde que participam, junto com funcionários da prefeitura, de uma força-tarefa para a limpeza de córregos e terrenos baldios. A administração estadual também se comprometeu a enviar à cidade capas semipermeáveis para tanques e tonéis. KARINA TOLEDO,

TIAGO DÉCIMO E SANDRO VILLAR