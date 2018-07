Capital paulista não registra caso de dengue há 6 meses A cidade de São Paulo está há seis meses sem registrar um novo caso de dengue, segundo relatório da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com dados da secretaria, enquanto em 2007 foram registrados 2.624 casos em que a infecção ocorreu na cidade, de janeiro a junho deste ano, mês do último registro, foram feitas 214 ocorrências, 12 vezes menos casos que no ano passado. O bom resultado, segundo a secretaria, é conseqüência de mais de 14 milhões de ações desenvolvidas ao longo do ano pelo Sistema de Vigilância em Saúde que, com apoio da população, conseguiu eliminar muitos focos do mosquito. Em 2008, foram feitas vedações de caixas d''água, bloqueio de criadouros, atendimento às denúncias, visitas casa a casa, operações cata-bagulho e nebulizações (tratamento químico para eliminar o mosquito adulto com vírus da dengue). Nessas visitas foram identificadas quase 70 mil larvas do Aedes aegypti e feitos mais de oito mil exames diagnósticos nos casos suspeitos. Nessas atividades atuaram oito mil profissionais, entre agentes de controle de zoonoses e agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da Família (PSF), que desde 2007 atuam de forma conjunta ao Programa de Vigilância e Controle da Dengue. O trabalho de eliminar os focos da dengue deve contar com a ajuda diária da população, principalmente nessa época do ano, com a proximidade do verão, quando há um aumento da temperatura e da intensidade das chuvas, possibilitando que as larvas do mosquito evoluam com mais facilidade e rapidez para a fase de mosquito adulto.