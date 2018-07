Capital paulista não vai participar oficialmente

O Dia Mundial Sem Carro será comemorado com timidez na capital paulista. Diferentemente do Rio, onde a administração municipal organiza eventos, em São Paulo a data será marcada por três iniciativas da sociedade civil. No Parque do Ibirapuera, representantes do Instituto Akatu de Consumo Consciente montaram um carro de lona e devem distribuir panfletos aos frequentadores. Ao lado do Conjunto Nacional, o Movimento Nossa São Paulo vai ocupar o espaço de três vagas de Zona Azul e ocupá-las com grama, pufes e sofá para que pareçam uma varanda. E à noite os chamados "cicloativistas" organizarão a bicicletada, com saída da Avenida Paulista, às 20h.

Em 2007, quando o dia sem carro caiu num sábado, juntamente com a Virada Esportiva, a Prefeitura chegou a fechar cinco ruas. Sem o bloqueio de pelo menos uma avenida, o comitê internacional da campanha não considera o Município um participante oficial, mas um mero apoiador. São Paulo chegou a mandar a carta de adesão pelo terceiro ano consecutivo, mas ficará de fora do registro oficial, ao contrário do que faz parecer a administração. Na quinta-feira, a Prefeitura divulgou um texto, afirmando que a programação deste ano "demonstra a consolidação do movimento (do dia sem carro) na cidade de São Paulo".

Diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) em Brasília - responsável por trazer o Dia Sem Carro para o Brasil em 2001 -, Nazareno Affonso afirma que a adesão exige um engajamento da Prefeitura. "O município precisa apresentar propostas e se manifestar oficialmente."

"O que temos da Prefeitura são iniciativas, mas não há uma política pública para o dia sem carro", acrescentou o cicloativista André Pasqualini, organizador da bicicletada noturna. Ele critica especialmente o fato de a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) não ter planejado nenhuma ação.

A SMT não quis comentar a programação da data e informou que o assunto deveria ser tratado com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente - que, por sua vez, divulgou as atividades organizadas pela sociedade civil e relembrou as ações dos anos anteriores.

AGENDA VERDE

"Vaga Viva": grupos vão ocupar vagas de estacionamento e transformá-las em espaços de lazer. Das 7h às 19h, na esquina da Rua Pe. João Manoel e Av. Paulista

Praia do Tietê: SOS Mata Atlântica vai realizar encenação de um dia de lazer, como se as pessoas estivessem na praia, ao lado Marginal do Tietê. A partir das 9h, na altura da Ponte das Bandeiras

Bicicletada: Passeio de bicicleta com saída na esquina da Paulista com a Consolação, às 18h