Capital paulista pode ter chuva forte hoje A cidade de São Paulo pode ter hoje pancadas de chuva fortes, com potencial para transtornos. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. O dia começou com muitas nuvens e chuvas bem isoladas sobre a Grande São Paulo, em decorrência de uma frente fria que chegou ao Sudeste. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 25ºC e a mínima, dos 18ºC.