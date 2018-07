Por volta das 7 horas, as estações meteorológicas do CGE registraram 19,1ºC na Consolação e 18,8ºC na Freguesia do Ó. Com o afastamento da frente fria, as temperaturas devem subir gradativamente e o tempo melhora no fim de semana. Amanhã, o dia terá sol e poucas nuvens pela manhã. Para a tarde estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18ºC e 29ºC ao longo do dia.