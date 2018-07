Capital paulista tem 700 espécies da fauna, diz estudo

Pela primeira vez também foi possível registrar no município o maior primata das Américas, o muriqui-do-sul ou mono-carvoeiro - que tem quase o dobro do tamanho de um bugio. Mais uma vez, foi a APA Capivari-Monos o local do achado, comprovando sua importância para a preservação.

Para o biólogo Otávio Cafundó, especialista em conservação ambiental, a existência de um casal de onças-pardas no município é fato raro. "Sua presença é um indicador de melhores condições ambientais e sugere atenção para medidas de conservação e proteção."

Tanto a onça-parda quanto o mono-carvoeiro estão ameaçados de extinção - o primeiro está classificado como vulnerável na lista estadual de espécies em risco; o segundo, como em perigo. No total, há 30 espécies ameaçadas de extinção na lista. Outras 22 estão quase ameaçadas e sobre 13 espécies não há dados suficientes para determinar o grau de ameaça. As aves são o grupo da fauna mais numeroso: 372 espécies.

De acordo com Vilma Clarice Geraldi, diretora da divisão de fauna da Prefeitura, a lista ajuda na tomada de decisões, como criar um parque numa área com espécies raras. Outra questão importante para o município é ter uma série histórica - como ocorre com a medição da temperatura. Será possível acompanhar, daqui a 15 anos, o que aconteceu com as espécies observadas hoje. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.