Capital paulista tem dia mais quente deste inverno

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, após as 18h30, a temperatura média em São Paulo oscilava em 20ºC, com tendência de queda. Não há previsão de chuvas.

O CGE informa ainda que uma massa de ar seco e quente predomina sobre o interior do Brasil e mantém o tempo seco e estável no fim de semana. O sábado deve seguir com sol e calor em São Paulo, com a temperatura variando entre a mínima de 15ºC e a máxima de 31ºC. No domingo, as condições permanecem e os termômetros devem variar entre 16ºC e 32ºC.