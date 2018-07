Capital paulista tem semáforos apagados depois de temporal

SÃO PAULO - A capital paulista segue com problemas nos semáforos e vias interditadas depois do temporal desta madrugada. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pelo menos 81 semáforos apresentam problemas. Desse total, 41 estão apagados. Entre as vias com sinalização prejudicadas estão a Avenida das Nações Unidas, Avenida Rebouças, Rua da Consolação, Avenida Inajar de Souza, Avenida Jabaquara e Avenida dos Bandeirantes. Outros 40 semáforos estão em amarelo intermitente em toda capital.

Nesta tarde a CET registrou seis ocorrências de árvores tombadas sobre vias. A Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, é o único ponto de alagamento nesta tarde.

Às 16h, a cidade estava com 30 km de lentidão em suas principais vias. O número equivale a 3,5% dos trechos monitorados pela CET. A zona sul lidera o índice de congestionamento, com 15km de excesso de veículos.

Nas próximas horas as condições meteorológicas não mudam muito, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As chuvas devem persistir até a noite desta terça, diz o órgão.

Previsão. Nos próximos dias o tempo ficará instável na Grande São Paulo e na capital. A formação de uma área de baixa pressão no sul do país se intensifica e dará origem a uma frente fria que deve chegar no litoral paulista entre a noite desta terça-feira, 23, e a quarta-feira, 24. Há probabilidade de chuvas com maior intensidade nos próximos dias.