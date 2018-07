Capital paulista tem um dos dias mais secos do ano

A capital paulista também entrou em alerta por causa do ar seco na última sexta-feira e ontem. Com 15%, a sexta-feira foi considerada o dia mais seco do ano em São Paulo. Historicamente, a menor marca na capital paulista foi registrada em 14 de agosto de 2009, com 10%. Abaixo deste índice é considerado clima de deserto.

Previsão

De acordo com o CGE, nos próximos dias as temperaturas continuarão altas durante as tardes. A umidade relativa irá permanecer baixa em razão do bloqueio atmosférico, que impede a formação de nuvens e o avanço das frentes frias em direção aos Estados do Sudeste.

A recomendação da Defesa Civil é que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h e não pratique exercícios entre as 11h e 15h. É aconselhável a ingestão de bastante líquido para não ter problemas de desidratação. A Defesa Civil alerta ainda às pessoas para que não coloquem fogo em terrenos baldios e vegetação seca.