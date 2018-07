Capital paulista terá chuvas no decorrer do dia

Neste final de semana, uma frente fria associada a uma forte massa de ar frio em sua retaguarda avança para a Grande São Paulo. O sistema provoca chuvas no decorrer do dia, causando acentuado declínio das temperaturas. As pancadas de chuva acontecem principalmente entre os períodos da manhã e da tarde, e podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Segundo o Centro de Gerenciamento e Emergências (CGE), os termômetros oscilam entre a mínima de 13ºC e a máxima de 20ºC.

No domingo, 21, com a entrada da massa de ar frio de origem polar e a predominância dos ventos de quadrante sul/sudeste, a temperatura cai ainda mais e a sensação de frio aumenta. Amanhã, o céu fica nublado com garoa ou chuva fraca ocasional, e os termômetros variam entre 10ºC e 14ºC.