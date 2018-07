Capital paulista terá dia de chuva hoje A capital paulista amanheceu com chuva de intensidade leve a moderada em grande parte da cidade hoje, o que deve permanecer ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Apesar das chuvas constantes, o CGE não registrava pontos de alagamentos nesta manhã. A temperatura no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, era de 20ºC, com 88,3% de umidade relativa do ar, por volta das 7 horas. A expectativa é de que a chuva continue no dia de hoje mas de forma mais generalizada e com menor intensidade. A máxima deve atingir a marca de 24ºC. A propagação de uma frente fria pelo oceano muda as condições do tempo no final da semana, mantendo as chuvas de forma mais generalizada, porém com períodos de melhoria. O calor diminui, mas permanece a sensação de tempo abafado, com temperaturas variando entre 20ºC e 26ºC com céu nublado em grande parte do tempo. Metrô Em razão da chuva que cai nesta manhã na capital paulista, em alguns trechos da linha férrea do Metrô que ficam a céu aberto, a circulação de trens, por medida de segurança, sofre alteração com redução em cerca de 20% na velocidade das composições. Isso ocorre no trecho leste da linha vermelha, no trecho norte da linha azul, no trecho entre as estações Chácara Klabin e Alto do Ipiranga na linha verde e em toda linha lilás. Como conseqüência, o acúmulo de passageiros é maior nas plataformas das estações localizadas nestes trechos.